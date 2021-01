Vera Blanc: Ghost In The Castle volgende week beschikbaar voor Nintendo Switch

Vanaf 29 januari is deze uitgave van de Vera Blanc-serie te downloaden in de Nintendo eShop.

Ratalaika Games en Winter Wolves Games hebben vandaag aangekondigd dat Vera Blanc: Ghost In The Castle binnenkort beschikbaar is voor Switch. Er is bekend gemaakt dat dit detective/mysteriespel vanaf 29 januari te vinden is in de Nintendo eShop.

Vera Blanc: Ghost In The Castle is een visual novel met een detective thema. Je kruipt in de rol van Vera Blanc; een jonge vrouw die een bijzondere gave heeft. Ze kan namelijk gedachten lezen. Samen met paranormale detective Brandon Mackey reist ze af naar een klein dorpje in Italië. Er zijn daar een aantal rare moorden en zelfmoorden gepleegd. Er gaan ook veel geruchten rond over de geest van het kasteel, wat heeft dit te betekenen? Het is aan Vera en Brandon om dit mysterie tot op de bodem uit te zoeken.

Benieuwd naar Vera Blanc: Ghost In The Castle? Bekijk hieronder een trailer!