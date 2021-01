[Review] Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Drie jaar na haar oorspronkelijke avontuur, gaat Ryza weer op opzoek naar verloren legendes.

Ruim een jaar geleden kwam Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout uit. Dit spel gooide bepaalde elementen van de Atelier-serie compleet om en werd dan ook positief ontvangen. In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy kunnen we een volgend avontuur van Reisalin Stout verwachten met nog meer vernieuwende elementen, maar weet ook dit deel ons weer te verrassen?

Een nieuw avontuur in een grotere stad

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy speelt zich drie jaar na het eerste deel af. Reisalin Stout, beter bekend als Ryza, woont nog steeds op Kurken Island. Al haar vrienden zijn echter verhuisd naar de koninklijke hoofdstad Ashra-am Baird. Als ze eenmaal wordt uitgenodigd door Tao om naar Ashra-am Baird te komen en om op ontdekking te gaan, twijfelt ze geen moment. Het is tijd voor avontuur! Voordat ze vertrekt krijgt ze nog een mysterieus voorwerp mee van Moritz Brunnen. Het lijkt op een juweel in de vorm van een ei, alleen het heeft iets mysterieus; het geeft namelijk licht. Met dit voorwerp op zak, is het tijd om te varen.

Eenmaal aangekomen in Ashra-am Baird weet je niet waar je heen moet. Alles is zo gigantisch groot vergeleken met Kirken Island. Gelukkig staan er al snel twee bekenden achter je; Bos en Tao. Al snel geven ze jou een rondleiding door de hoofdstad. Zo zie je het boerderijgebied waarin je je iets meer thuis voelt omdat het op Kirken Island lijkt, ontdek je een handelsgebied waar je van alles kunt kopen en eindig je bij het academische gebied. Hier geeft Tao onder andere les en al snel ontmoet je één van zijn leerlingen, Patricia. Haar vader bezit een groot deel van de stad en heeft dan ook een atelier voor jou geregeld. Nu je jouw eigen plek hebt waar je alchemie kunt beoefenen en je jouw vrienden hebt gezien, kun je op avontuur gaan en verschillende ruïnes ontdekken.

Gameplay

Net zoals het eerste deel, begint ook Atelier Ryza 2 met een vrij lange introductie. Tijdens deze introductie worden alle aspecten van het spel uitgelegd. Je leert hoe je moet vechten, hoe je dingen moet verzamelen en hoe je alchemie moet gebruiken. Voor mensen die net met de Atelier-serie beginnen is dit erg nuttig, alleen als je al een ander spel in de Atelier-serie hebt gespeeld voelt dit heel langdradig aan. Zeker als je ook al het eerste deel van Atelier Ryza hebt gespeeld.

Het belangrijkste doel van het spel is natuurlijk om de wereld te ontdekken. Tijdens het ontdekken heb je het doel om verschillende ingrediënten te verzamelen. Je kunt dit doen door ze op te rapen, door gereedschap te gebruiken of door monsters te verslaan. Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe functies aan het spel toegevoegd om het ontdekken makkelijker te maken. Voorheen kon je tijdens het ontdekken alleen lopen. Vanaf dit deel kun je ook zwemmen, springen en klimmen, wat voor het eerst mogelijk is in de Atelier-serie.

Nog meer vernieuwingen

Naast de nieuwe bewegingen die je kunt uitvoeren in het spel zijn er nog een aantal vernieuwingen doorgevoerd om het spel te verbeteren. Allereerst zijn er vernieuwingen toegevoegd aan het gevechtssysteem. De gevechten zijn nog steeds realtime waardoor je dus goed moet opletten wanneer je aan de beurt bent om een aanval uit te voeren én wanneer de vijand aan de beurt is zodat je de aanval kan blokkeren. Nieuw in deze gevallen zijn echter de skill chains. Zolang je nog AP hebt, kun je skills blijven uitvoeren waardoor de levensbalk van jouw vijanden flink omlaag kan gaan. Daarnaast kunnen personages nu maximaal vier voorwerpen bij zich dragen die je allemaal in één keer kunt uitvoeren als je genoeg CC hebt.

Daarnaast zijn er ook een aantal verbeteringen doorgevoerd in het alchemie-systeem. Het werkt grotendeels nog steeds hetzelfde als in het eerste deel: je verzamelt ingrediënten, selecteert het voorwerp die je wilt maken, klikt bij elk vakje het ingrediënt aan en je kunt het voorwerp maken. Er zijn twee nieuwe elementen toegevoegd aan dit systeem. Allereerst het Essence-systeem, waarbij je voorwerpen kunt omzetten naar gems en mist. Deze mist kun je vervolgens gebruiken om een boost te geven aan het alchemie-systeem waardoor de kwaliteit van alle ingrediënten wordt verdubbeld. Daarnaast is het Evolve Link-systeem toegevoegd. Hiermee kun je voorwerpen samenvoegen waardoor voorwerp een eigenschappen van voorwerp twee kan overnemen.

Audiovisueel

Op grafisch gebied ziet dit spel er vrijwel hetzelfde uit als het eerste deel. De wereld is groot en ziet er nog steeds prachtig uit. De dingen die ik bij het eerste deel opmerkte kan ik bij dit deel ook niet meer terugvinden. Daarnaast zijn er ook op grafisch gebied wat dingen toegevoegd. Nadat het heeft geregend liggen er bijvoorbeeld glinsterende plassen op de grond. Ook wordt de kleding van Ryza nat nadat ze heeft gezwommen of als het heeft geregend; dit effect is echter niet bij de andere personages terug te vinden.

Verder is ook de muziek in dit deel weer van hoge kwaliteit. Het is duidelijk te horen dat er veel aandacht aan is besteed en het heeft dan ook rustige deuntjes als je bijvoorbeeld in Ashra-am Baird bent en wat snellere deuntjes als er spanning komt, zoals in de gevechten. Het enige nadeel op muzikaal gebied is dat ook dit deel weer alleen Japans stemacteerwerk bevat waardoor je niet even makkelijk kan meeluisteren naar wat er gezegd wordt.

Conclusie

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy is een waardige opvolger van het eerste deel en heeft een aantal positieve veranderingen met zich meegebracht. Je ziet onder andere oude bekenden terug, de stad is een stuk groter geworden en je hebt nieuwe manieren om de wereld te ontdekken. Wel kan ik me voorstellen dat de introductie vrij lang duurt voor mensen die het eerste deel al hebben gespeeld en dat sommige dingen vrij repetitief worden als je voor de zoveelste keer ingrediënten moet verzamelen of een voorwerp moet maken. Mocht je op zoek zijn naar een JRPG en wat herhaling niet erg vinden, dan is deze JRPG zeker voor jou.

Eindcijfer: 8,6