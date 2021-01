Nieuwe Japanse commercials voor Little Nightmares II

Er zijn nieuwe beelden te zien in deze video's!

In Japan zijn twee nieuwe commercials gemaakt voor het spel Little Nightmares. In de reclamespotjes kan je de sfeer van het spel goed ervaren en zijn weer nieuwe beelden van de game verwerkt. Er is onder andere te zien welke tegenstanders je tegen gaat komen.

Little Nightmares II is een vervolg, maar ook te spelen wanneer je het eerste deel niet hebt gespeeld. Het is een 3D horror-puzzelspel waarbij je goed moet nadenken hoe je verder kan komen.

Er staat al een demo klaar in de eShop om het spel gratis uit te proberen, vanaf 11 februari is de volledige versie verkrijgbaar, zowel fysiek als digitaal.