Kaze and the Wild Masks komt in maart naar de Nintendo Switch

Ga op reis op naar de vervloekte Kristaleilanden.

Vandaag heeft uitgever SOEDESCO de releasedatum van Kaze and the Wild Masks bekendgemaakt. Het platformspel komt namelijk over een paar maanden, op 26 maart, naar Nintendo’s hybride console. Hoeveel deze titel gaat kosten weten we momenteel nog niet. Daar zullen we dus nog even op moeten wachten.

Kaze and the Wild Masks is een platformspel die geïnspireerd is op games uit de jaren 90. Je speelt als het personage Kaze en gaat op reis naar de vervloekte Kristaleilanden om daar haar vriend Hogo te redden. Gebruik verschillende maskers om krachten van dieren zoals tijgers en adelaars te krijgen, versla vijanden en ontdek alle geheimen.

Ben je benieuwd geworden naar dit spel? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.