Citizens Unite!: Earth x Space gameplay beelden

Red de aarde door een avontuur in de ruimte!

Aanstaande donderdag komt het spel Citizens Unite!: Earth x Space naar Nintendo Switch. Waarin twee verhalen aan bod komen: in “Citizens of Earth” lost de Vicepresident samen met zijn medeburgers vreemde mysteries op aarde op. In “Citizens of Space” begint de nieuwe ambassadeur van de aarde een avontuur om de verdwenen aarde in het heelal terug te vinden.

Het spel van uitgeverij KEMCO is vanaf 28 januari te downloaden in de eShop en kost 29,99. Ook is hij fysiek verkrijgbaar. Om alvast een kijkje te geven in het spel zijn er 36 minuten gameplay gedeeld in onderstaand filmpje.