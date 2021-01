Bonkies verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten op dit partyspel!

Alweer een lange tijd geleden werd er door ontwikkelaar Studio Gauntlet en uitgever Crunching Koalas aangekondigd dat Bonkies naar de Nintendo Switch ging komen. Inmiddels zitten we erg dicht tegen de release aan en hoeven we dus niet lang meer te wachten op dit partyspel. Over een paar dagen, namelijk op 29 januari, verschijnt deze titel op Nintendo’s hybride console. De game gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar kost op het moment €11,99 in de voorbestelling.

Bonkies is een co-op partyspel die je samen met je vrienden lokaal kunt spelen. Jullie krijgen de taak om verschillende leuke constructies te bouwen op planeten. Hiervoor gebruik je te gekke voorwerpen zoals een jetpack en robotarmen. Gebruik de juiste blokken, moedig elkaar aan en werk vooral goed samen! Oja, en haal geen apenstreken met elkaar uit… Of is dat nu juist toegestaan aangezien we als een aap spelen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.