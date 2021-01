Aground krijgt releasedatum

Begin met niks en bouw je een weg naar je eigen stad!

Whitethorn Games en Fancy Fish Games hebben vandaag aangekondigd dat Aground binnenkort beschikbaar is voor Nintendo Switch. Het spel, waarin je als overlever van een schipbreuk door het leven gaat, is vanaf 11 februari te vinden in de Nintendo eShop.

In Aground ben je de enige overlever van een heftige schipbreuk. Je bent op een andere planeet beland en je hebt helemaal niks meer in je bezit. Door van alles te verzamelen en te bouwen moet je eerst zien te overleven. Daarna bouw je je een weg omhoog door bijvoorbeeld een hele stad te bouwen. Ook kun je grote moestuinen aanleggen om jezelf van eten te voorzien. Ontdek alles over de planeet waar je op bent gecrasht en leer allerlei nieuwe personages kennen met je meest trouwe kameraad aan je zijde. Dit kan misschien een vuurspuwende draak zijn!

Benieuwd naar Aground? Bekijk hieronder een trailer!