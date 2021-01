Hyrule Warriors: Age of Calamity al meer dan 3,5 miljoen keer verkocht

De nieuwste Warriors-game op de Switch doet het goed.

Hyrule Warriors: Age of Calamity verscheen in november dit jaar voor de Nintendo Switch. De game mag met recht een succes genoemd worden, wereldwijd is de titel nu al meer dan 3,5 miljoen keer verkocht. Dat heeft Koei Temco bekendgemaakt in haar financiële cijfers. Hyrule Warriors: Age of Calamity heeft hiermee ook nog eens de hoogste aantal verkopen van elke Warriors-titel tot nu toe verschenen weten te behalen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In dit spel is het aan jou om de ondergang van Hyrule te voorkomen. De gameplay is een mix tussen die van Zelda en de Warriors-spellen. Het is aan jou om deze hordes vijanden, en uiteindelijk Ganon, te verslaan met sterke wapens en magische Sheikah-krachten.

Naast Hyrule Warriors: Age of Calamity werden nog meer cijfers bekendgemaakt. Zo is Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy tot nu toe 220.000 keer over de toonbank gegaan in Japan en Azië. Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle heeft inmiddels zo’n 100.000 exemplaren weten te verkopen.

Heb jij Hyrule Warriors: Age of Calamity ook al gespeeld? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.