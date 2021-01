Bandai Namco over een vervolg op Pokkén Tournament

Een nieuwe Pokkén Tournament? Badai Namco ziet het wel zitten en heeft laten weten zeker open te staan voor het ontwikkelen van een nieuw deel. Tegelijkertijd liet de ontwikkelaar ook weten dat het niet aan hun is om te besluiten of er ook daadwerkelijk een nieuwe Pokkén Tournament-titel komt. Dat blijkt uit een Tweet van Katsuhiro Harada, een producer van de game. Op de vraag of er een nieuw deel komt, gaf hij onderstaand antwoord.

We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again. But it’s not what we decide, it’s what they decide.