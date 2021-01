[Prijsvraag] 5x knallen met WRITHE!

We mogen maar liefst 5 exemplaren van deze shooter verloten!

De eerste prijsvraag van 2021 is een feit. In samenwerking met Mission Ctrl Studio’s mogen we namelijk 5 digitale exemplaren verloten van hun gloednieuwe én Switch-exclusieve shooter WRITHE. Een simpele maar enorm verslavende shooter waarbij jij zo lang mogelijk in leven moet blijven wanneer je wordt aangevallen door grote hoeveelheden gemuteerde wormen. Met online leaderboards kun je gaan voor een plekje in de top 10, en dat klinkt makkelijker dan het is! In onze review lees je waarom de game zo verslavend is en de moeite waard is.

Kans maken op deze toffe shooter is simpel. Laat in de vorm van een reactie onder dit bericht weten waarom jou deze game zo leuk lijkt. Meedoen kan tot en met 26 januari. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Bekijk hieronder de trailer van WRITHE.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.