PlatinumGames teaset nog steeds vijfde project, nu voor 2021

De website heeft een nieuwe update gekregen en toont nu XX.XX.2021.

Ongeveer een jaar geleden opende ontwikkelaar van onder andere Bayonetta een mysterieuze site. Deze website toonde slechts een vier. Uiteindelijk bleek dat hier vier aankondigingen achter zaten: The Wonderful 101: Remastered, Project G.G., een nieuw kantoor in Tokyo en een 1 april-grap. Even later maakte PlatinumGames bekend een vijfde project te onthullen, maar het bleef lange tijd stil. De website heeft echter een update gekregen waar te zien is dat het vijfde project nog steeds in de maak is. Op de website staat nu de datum XX.XX.2021. Wat denk jij dat dit zou kunnen zijn? Laat het ons weten in de reacties