Nintendo Switch is de beste handheld-console aller tijden volgens The Guardian

The Guardian, één van de grootste Britse kranten met wereldwijd veel invloed, heeft een ranglijst gepubliceerd met de beste handheld consoles aller tijden. Na de Game Boy Color op plek 8, is te zien dat Nintendo de gehele top 5 bestrijkt:

De keuze voor de Nintendo Switch als eerste plek is niet uit de duim gezogen en wordt als volgt prachtig beargumenteerd door journalist Keith Stuart van The Guardian:

De Switch is in wezen het hoogtepunt van alles wat Nintendo heeft geprobeerd te doen met gamen sinds 1989. Hij is handig, intuïtief en prachtig ontworpen als een handheld-apparaat, maar hij kan ook op je tv worden aangesloten en wordt dan een echte thuisconsole – op deze manier combineert hij de Game Boy-, DS- en Wii-lijnen in één prachtig product. In het begin was het The Legend of Zelda: Breath of the Wild dat spelers verbaasde en verrukte, evenals de mogelijkheid om de Switch overal naartoe mee te nemen en elders te genieten van Mario Kart- en Splatoon-sessies voor twee en vier spelers. Maar vorig jaar was de mogelijkheid om op de bank of in het park te kruipen en Animal Crossing New Horizons te spelen, waarbij je je overgeeft aan de gracieuze en bevredigende simulatie van sociaal contact, echt therapeutisch voor miljoenen. De Switch is meer dan een stukje technologie – het voelde soms als een vriend. (vrij vertaald)

Keith Stuart – The Guardian