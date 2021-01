Nieuwe video van Did You Know Gaming? gaat over Mario Kart DS

Bekijk hier de video met allemaal interessante feitjes.

Zo nu en dan verschijnt er een nieuwe video op het YouTube-Kanaal van Did You Know Gaming?. In deze video’s worden allerlei consoles en spellen onder de loop genomen en vertellen ze je de leukste feitjes, weetjes en eastereggs. In de nieuwste aflevering komen we veel te weten over Mario Kart DS. Wist jij bijvoorbeeld al dat Nintendo het personage Professor E. Gadd, ook wel bekend als Professor K. Wibus in Nederland, ooit een speelbaar personage wilde maken?

