Kattensuperheldsimulator Flying Hero X komt naar de Switch

Altijd al willen rondvliegen als een superheldenkat?

Gameontwikkelaar EpiXR Games en Uitgever Red Android brengen hun open-wereld actiespel Flying Hero X naar de Nintendo Switch. Het spel werd voor het eerst afgelopen november uitgegeven op Steam als een Virtual Reality game. In december werd deze opgevolgd door een niet-VR versie. Het succes is zo groot dat we nu dus een port krijgen op Nintendo’s hybride console. Deze zal vanaf 4 februari beschikbaar zijn in de Nintendo eShop.

In Flying Hero X is het de bedoeling om als superheldkat (ja, een kat!) de straten van Meow York City veilig te houden. Kwaadaardige unicorns hebben het namelijk voorzien op de wereldstad. Red schattige kittens en upgrade je uitrusting om sneller te kunnen vliegen. Dit alles in een GTA-achtige open-wereld vol met missies, easter eggs en geheime locaties. Er is zelfs een geheim koeienlevel te vinden.

Bekijk hieronder de trailer van de VR versie: