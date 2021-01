‘Cat Tour’ komt naar Mario Kart Tour

Heel veel roze in kleine tease.

Spelers van Mario Kart Tour zijn nog volop bezig met de huidige Berlin Tour, maar mogen hun borst al natmaken voor de volgende tour. Nintendo teased met een afbeelding de aankomende Cat Tour. Hierin zien we Birdo, Toadette, Wendy O. Koopa en Roy Koopa. Kortom, veel roze pracht en praal. Toevallig zijn dit ook de karakters die we zagen in de laatste afbeelding van de Peach Tour. Als je goed kijkt is er namelijk nog een coureur te vinden in de afbeelding. Ik zal niet verklappen wie, maar kan jij de nieuwe coureur spotten? De nieuwe Cat tour gaat 27 januari van start.

Bekijk de teaserafbeelding hieronder: