SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium is in Korea geregistreerd voor de Switch

Een game uit de oude doos is terug van weggeweest!

SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium is een 2D-vechtspel die origineel uitkwam voor de Neo Geo Pocket Color in 1999. Dankzij een recente registratie, die door het Administratie Comité van Korea van SNK en Capcom is uitgevoerd, lijkt deze titel na maar liefst 22 jaar naar de moderne console te komen.

Nintendo heeft al enkele spellen van de Neo Geo Pocket Color uitgebracht in de eShop, dus het is bijna zeker dat deze titel ook wordt uitgebracht voor de Switch.

Heb jij het originele spel op de Neo Geo Pocket Color gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!