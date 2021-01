[Release Radar] Uitgelichte releases week 4

Dit zijn de spellen die je komende week moet proberen!

Ook in 2021 kan je weer genieten van deze wekelijkse rubriek waarin de leukste games van de komende week uitgelicht worden. We bekijken elk spel aandachtig en zorgen dat de beste releases de aandacht krijgen die ze verdienen. Neem vooral een kijkje en laat ons weten welk spel jij niet wilt missen komende week.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Ziggy the Chaser

Verschijnt op: 26 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99

In Ziggy the Chaser speel je als, jawel, een olifant! Help de koning van sprookjesland Divia om zijn 1000 magische kristallen terug te krijgen. Dit doe je doormiddel van het doorlopen van vele levels, waarbij je de kristallen verzamelt en puzzels oplost.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Verschijnt op: 29 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Drie jaar na de gebeurtenissen in het eerste deel, speelt deel twee zich af. Ryza is als enige achtergebleven op het eiland Kurken tot ze een brief ontvangt van een goede vriend. Ze besluit op reis te gaan en hier begint weer een fantastisch nieuw avontuur! In deze JRPG kan je genieten van realtimegevechten, nieuwe mogelijkheden voor het verkennen van gebieden (zoals zwemmen en klimmen) en zit je makkelijk snel in het spel door de eenvoudige gameplay.

Gods Will Fall

Verschijnt op: 29 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €31,99

Jij bent de enige hoop voor de mensheid, de goden zijn gebrand op wreedheid en lijden, ze eisen onvoorwaardelijke aanbidding. Als je hier niet aan toegeeft kan je een genadeloze dood verwachten. Jij gaat met een groep krijgers op pad om hier voor eens en altijd een eind aan te maken.