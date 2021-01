Nieuwe gameplay beelden horrorspel Conarium

Er is weer een nieuwe horror-titel beschikbaar voor de Nintendo Switch!

Het horror avonturenspel van uitgeverij Iceberg Interactive, Conarium, is gisteren verschenen in onze geliefde eShop. Er is een video gemaakt van de gameplay om nieuwe spelers aan te trekken, in het filmpje kan je meekijken met de eerste 28 minuten van het spel. Er is te zien hoe de hoofdrolspeler in een sneeuwstorm rondloopt op zoek naar een ingang, en wanneer deze gevonden is wordt het écht spannend..

Dit bloedstollende avontuur is voor €19,99 te downloaden in de Nintendo eShop.