Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift krijgt launch trailer

Help jij een beginnende magische apotheker?

In dit spel speel je als een jong meisje genaamd Mylne, die woont in een magische apotheek. Op een dag vraagt de opa van Mylne om voor hem ingrediënten te verzamelen uit het magische woud dichtbij de apotheek. Alleen is er één klein probleem: ze heeft nog nooit ingrediënten verzamelt.

Aan jou, de speler, om van Mylne een meesterlijke apotheker te maken die geen enkel probleem heeft met het verzamelen van ingrediënten.

Ontdek de gehele 3D wereld van Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift, ontdek duistere dungeons en ga aan de slag met een grote reeks aan minigames.

Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift krijgt in Azië en Japan een fysieke release. De rest van de wereld moet het helaas met een digitale versie doen. Natuurlijk kun je de fysieke versie ook importeren, die keuze laten we volledig aan jou over!

Marchen Forest komt op 28 januari uit, ga jij hem kopen? Laat het ons weten in de reacties!