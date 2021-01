Magic Twins krijgt release datum + trailer

Deze puzzel arcade game komt in maart naar de Switch.

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van Magic Twins hebben gehoord. Eind 2019 werd aangekondigd dat de game naar de Switch kwam, maar daarna bleef het heel lang stil rond de titel. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Badland Publishing en Flying Beast Labs hebben afgelopen week aangekondigd dat de game op 18 maart naar de Switch komt. Om die woorden kracht bij te zetten hebben ze tevens een nieuwe trailer online gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken

Magic Twins is een co-op arcade puzzel game voor 1 of 2 spelers,waarin Abra en Cadabra (de zogenoemde “Magix Twins”) telkens moeten schakelen tussen hun krachten om de puzzels op te lossen. Hiermee probeer je hordes aan kleur elementals te verslaan en zo uiteindelijk de Colormageddon tegen te houden. Rood verslaat rood, blauw verslaat blauw.. . toeveren is niet moeilijk!