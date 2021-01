Gabe Newell: “Door Miyamoto ben ik een betere ontwikkelaar geworden”

Gabe Newell, de man achter Valve, heeft eerder deze week een uitgebreid interview gehad met 1 News. Deze outlet uit Nieuw-Zeeland heeft het met de bekende ontwikkelaar over van alles gehad. Van zijn plannen om in het land te blijven wonen tot het DOTA 2 eSports toernooi.

Tijdens het gesprek kwam ook een tribuut naar Shigeru Miyamoto naar voren. Newell laat weten dat hij de spellen van de Mario-bedenker niet alleen enorm leuk vindt, maar ook leerzaam. Hij zegt namelijk dat alle Miyamoto-spellen die hij heeft gespeeld hem een betere game ontwikkelaar hebben gemaakt.

“Playing Miyamoto’s games, it’s like, one, they’re a lot of fun, but I can’t think of any of his games I’ve ever played that didn’t make me better as a game developer.”

Gabe Newell