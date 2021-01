Demo beelden Disgaea 6: Defiance of Destiny

Helaas moeten we in het westen nog even op de demo wachten/

Disgaea 6: Defiance of Destiny heeft in Japan afgelopen week een demo gekregen, waarin het begin van de game gespeeld kan worden. Hoewel wij in het westen helaas nog geen toegang hebben tot de demo hebben kunnen we wel de gameplay beelden bekijken. Een video van hoe de game draait op de Switch is dan ook hieronder te bekijken. Disgaea 6 komt deze zomer naar het westen.

Nog niet veel is bekend over Disgaea 6, behalve dat jij als Zed speelt, een zombie die beter is dan iedereen. Alleen de God of Destruction staat nog boven jou, en het is dan ook jouw doel om hem te verslaan. Elke keer als je van hem verliest sterft je party… om daarna sterker terug te komen dan ooit!