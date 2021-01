Dead by Daylight krijgt een kleurenblinden modus

Dead by Daylight is een immens populaire multiplayer horrorgame. Op dit moment zijn er meer dan 25 miljoen spelers en het spel wordt nog steeds actief geupdate. Er was alleen een groot probleem: voor kleurenblinden was het spel bijna niet speelbaar. Al jaren werd er gevraagd voor een kleurenblinden modus, maar lang werd er niets beloofd.

Nu heeft Bohemia Interactive opeens een aankondiging gedaan voor een aankomende grote update. Er komt namelijk een optie voor kleurenblinden.

Het is een opvallende timing aangezien één van de game designers onlangs erg geïrriteerd op de vraag reageerde tijdens een stream.

It’s getting really boring just blabbing about colorblind mode all the time, we’ve heard it a million times, we know. Continuing to, to badger us about it isn’t going to change anything. If it gets done it’ll get done when we’ll, when we have time to do it, or if somebody decides that it’s something should- that should be done. Ya know. We, we know that a lot of players want it, we know it’s not a small number. We get it.

Ethan Larson