Openingsfilmpje Re:Zero – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne gedeeld

Bekijk hier het openingsfilmpje van het spel.

Spike Chunsoft heeft het openingsfilmpje van hun aanstaande Re:Zero-game gedeeld. In dit filmpje zijn al allerlei bekende koppen te zien van de populaire serie. De avonturen van dit spel spelen zich af halverwege het eerste seizoen van de anime-serie. Een maand nadat Subaru in een nieuwe wereld terecht komt verschijnt er een afgezant. Hij is door het koninklijk kasteel gestuurd om te vermelden dat de koninklijke selectie is uitgesteld. Dit evenement zal de nieuwe heerser van Lugunica bepalen. Subaru en zijn vrienden keren terug naar de hoofdstad waar ze leren dat een zesde kandidaat zich ermee bemoeid. En dat terwijl de Dragon Stone voorspelt had dat er slechts vijf kandidaten zouden zijn; er is dus één bedrieger. De verdenkingen worden gelijk gericht op Emilia. In het spel zul je een nieuwe verhaallijn verkennen volledig onder toezicht van de auteur Tappei Nagatsuki.

De game zal 5 februari te vinden zijn in de Europese eShop. Bekijk het openingsfilmpje hieronder.