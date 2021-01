Details uitbreidingspas Story of Seasons: Pioneers of Olive Town bekend

Ook is de pre-orderbonus bekendgemaakt voor als je het spel in de eShop koopt.

Vorig jaar werd bekend dat Story of Seasons: Pioneers of Olive Town op 26 maart naar de Switch zal komen. In dit boerensimulatie spel keer je terug naar Olive Town; een stadje opgericht door jouw opa wat helaas verwilderd is. Aan jou de taak om dit stadje weer op te bouwen en het boerenleven op te pakken. Vandaag heeft Marvelous Games meer details gemaakt over de pre-orderbonus voor dit spel en de uitbreidingspas.

Allereerst krijgt iedereen die Story of Seasons: Pioneers of Olive Town pre-ordert in de eShop een vossenkostuum cadeau. Daarnaast is ook bekendgemaakt hoe de volledige uitbreidingspas eruit komt te zien. Deze pas zal €19,99 kosten en zal uitkomen in vijf verschillende delen:

Deel 1 – april 2021 “Animal Attire” kostuums voor jouw personage en de personages waarmee je kunt trouwen “Olive Town Mystery Files” sub-scenario waarin je samen met Mikey en Cindy ontdekt hoe vreemde incidenten plaats hebben kunnen vinden

Deel 2 – mei 2021 “Windswept Falls uitbreidingspack” waarin je een nieuw gebied van vier karakters uit voorgaande spellen kunt ontmoeten (waarvan je er ook nog met twee kunt trouwen)

Deel 3 – juni 2021 Schooluniformen voor jouw personage en de personages waarmee je kunt trouwen “Terracotta Oasis uitbreidingspack” waarin je een exotische oase kunt ontdekken waarin vier personages wonen uit voorgaande spellen (waarvan je er ook nog met twee kunt trouwen)

Deel 4 – juli 2021 “Yukata set” kostuums voor jouw personage en de personages waarmee je kunt trouwen “The Legendary Sprite Dance” sub-scenario waarin je naar Earth Sprite Village toekan waar de sprites vastbesloten zijn om hun legendarische dans nieuw leven in te blazen en waar een groot feest gehouden zal worden

Deel 5 – augustus 2021 “Twilight Isle uitbreidingspack” waarin je naar een nieuw eiland kunt varen en vier personages uit Story of Seasons: Trio of Towns kunt terugvinden (waarvan je er ook nog met twee kunt trouwen)



Naast deze vijf delen krijg je ook nog diverse outfits die je gelijk krijgt als het spel uitkomt. Ook zijn er twee trailers uitgekomen van de bachelors en bachelorettes met wie je kunt trouwen. Deze trailers kun je hieronder terugvinden.