Video toont originele Donkey Kong Country schetsen

Een kijkje achter de schermen van deze klassieker!

Kev Bayliss is een grafisch designer die van 1987 tot 2005 bij Rare werkte. In zijn tijd daar heeft hij gewerkt aan verschillende projecten, waaronder Donkey Kong Country. Hij heeft daar geholpen de algehele artstijl van de game te bepalen, en in een video die op youtube is verschenen laat hij zien hoe dit is gegaan. Deze video kun je hieronder bekijken.

In de video worden de originele schetsen van een aantal Donkey Kong personages laten zien, waaronder Rambi, de Kremlings en natuurlijk Donkey Kong zelf. Hij geeft verder aan dat de schetsen meer “working sketches” dan echt concept art zijn, maar dat het interessant is om te zien hoe concept art niet altijd fantastisch hoeft te zijn om goede personages te creëren.