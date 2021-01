Tingle-bedenker, Takaya Imamura, vertrekt bij Nintendo

Eén van Nintendo's meest ervaren designers vertrekt.

Na 32 jaar houdt Takaya Imamura het voor gezien bij de grote N. De 54-jarige gameontwikkelaar kondigde dit aan via een bericht op social media. In dit bericht zegt die vandaag zijn laatste werkdag te hebben en daarom een foto maakte van het lege Nintendo-kantoor. In hetzelfde bericht zegt hij het te gaan missen.

Imamura begon in 1989 te werken voor Nintendo waar de eerste game met zijn input verscheen in 1990, dat was F-Zero. Hierna heeft hij onder andere veel input gehad in de Star Fox-series en was hij verantwoordelijk voor het ontstaan van Tingle.