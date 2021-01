I Saw Black Clouds komt naar Nintendo Switch

Een verhaal vol keuzes!

Wales Interactive en Ghost Dog Films hebben aangekondigd dat hun interactieve thriller naar de Switch komt. I Saw Black Clouds is een cinematische psychologische thriller waarin keuzes heel belangrijk zijn. Het spel zal in dit etmaal beschikbaar worden in de Nintendo eShop. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.

In I Saw Black Clouds ga je een interactief avontuur aan waar meerdere eindes aan vastzitten. De keuzes die je maakt bepalen welke verhaallijn je volgt. Het verhaal gaat over Kristina, die na de onverwachte dood van een bekende terugkomt naar haar oude stad. Ze is op zoek naar antwoorden, maar de waarheid kan hard zijn…

Benieuwd naar I Saw Black Clouds? Bekijk hieronder een trailer!