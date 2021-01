Gameplay beelden Sally Face

De eerste 16 minuten van deze vreemde game zijn nu te bekijken.

Sally Face is een verontrustend avontuur over een jongen met een gezichtsprothese, die videogames gebruikt om met de doden te praten. De game is vanaf 21 januari te downloaden in de Switch e-shop, maar om alvast een beeld te krijgen van deze vreemde game is er nu een video online verschenen waarin de eerste 16 minuten getoond worden. De video kun je hieronder bekijken.

Sally Face is een game gemaakt door een solo developer. Het is gebaseerd op tekenfilms op de jaren 90 en zijn eigen persoonlijke nachtmerries, wat goed terug te zien valt in dit avontuur vol mysterieuze moorden en andere vreemde gebeurtenissen. Sally Face kost €12,99.