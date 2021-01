[Review] Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Scott Pilgrim is verliefd.., maar zijn wij net zo verliefd op dit spel? Lees onze review hier!

Scott Pilgrim is van oorsprong een serie strips bedacht door Bryan Lee O’Malley. In 2010 werd deze serie verfilmd in Scott Pilgrim vs. The World. De verfilming werd goed ontvangen door critici en fans van de strips. In datzelfde jaar verscheen ook Scott Pilgrim vs. The World: The Game ontwikkeld door Ubisoft. Het spel werd alleen digitaal uitgegeven voor de Xbox 360 en Playstation 3. In het spel werd het verhaal uitgebeeld in een beat ‘em up van hoge kwaliteit.

Vanaf december 2014 was het spel niet meer te verkrijgen (gebrek aan rechten) en werd het berucht in de gaming-gemeenschap. Veel mensen hadden de boot gemist en te laat door dat dit pareltje ooit bestond. Consoles waar de game op stond werden ineens meer geld waard. Naar mate de tijd verstreek groeide de vraag naar een heruitgave van het beruchte spel. Ubisoft heeft alles op alles gezet en presenteert ons nu Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition. Was het wachten het waard? Je leest het in deze review!

Veel personages, weinig variatie

In het begin heb je meteen de keuze uit verschillende personages. Zo kan je spelen als Scott Pilgrim zelf, bandleden Kim en Stephen, of liefde Ramona Flowers. Omdat dit de complete edition is, heb je ook meteen beschikking tot voormalig DLC-karakters Knives Chau en Wallace Wells. In een overworld kan je vervolgens de levels kiezen of naar winkels gaan om je personage sterker te maken. Het spel is zoals eerder gezegd een beat ‘em up. Zodra het eerste level begint, ben je al snel bezig de vijanden die op je af komen neer te maaien. Je hebt snelle aanvallen, krachtige aanvallen en bent in staat om te springen en aanvallen te blokkeren. Naar mate je steeds een hoger level bereikt zal je nieuwe aanvallen ontgrendelen. Zo kan je een aanloop nemen waarna je de vijand wegstoot of kan je middels een elleboog de vijanden in je rug slaan. Wat ik jammer vind is dat ondanks de ruime keuze aan personages, er weinig variatie zit in hoe ze spelen. Hoewel ze allemaal verschillende animaties en bewegingen hebben, ontgrendelen ze dezelfde aanvallen in exact dezelfde volgorde. Puntje bij paaltje hebben ze allen twee unieke moves, en de rest is eigenlijk hetzelfde. Dat vind ik gewoon een gemiste kans.

Geld is power!

Vijanden die je verslagen hebt zullen muntjes laten vallen. Het geld wat je hiermee verzameld kan je weer gebruiken in de verschillende winkels en eetgelegenheden die het spel rijk zijn. Door bijvoorbeeld sushi te kopen in het sushi-restaurant kan je je levens weer opkrikken. Als je bepaalde platen koopt in de platenwinkel kan je bijvoorbeeld je kracht of snelheid verhogen. Op deze manier vecht je je makkelijker een weg door de vijanden en bereik je uiteindelijk de baas aan het eind van elk level. De bazen zijn net zoals in het verhaal de zeven kwaadaardige exen van Ramona Flowers, de grote liefde van Scott Pilgrim. Het doel van het spel is deze exen stuk voor stuk te verslaan.

Replay-value alom

Het spel is in ongeveer 5 uur uit te spelen, al kost deze eerste doorgang de nodige tijd. Verschillende vijanden die op je pad komen hebben een andere aanpak nodig om te verslaan. Zelfs op de makkelijkste moeilijkheidsgraad hebben sommige levels mij meerdere pogingen gekost om uit te spelen. Wil je het spel compleet uitspelen, dan zal je een langere speeltijd nodig hebben. Zo zijn er nog bepaalde dingen vrij te spelen als de Secret Shop en de donkere versie van Scott Pilgrim, Nega Scott. Met lokale co-op kan je tot 4 spelers samen spelen, wat ervoor zorgt dat je het spel tijdens feestjes of met vrienden er snel bij zult pakken. De online ondersteuning is bij deze versie inbegrepen (voorheen was het onderdeel van de DLC). Echter stuitte ik tijdens het uitproberen van deze functie op enkele problemen. Zo werden potjes die in eerste instantie soepel verliepen vaak plotseling onderbroken. Ik weet niet waar dit aan heeft gelegen, maar wellicht dat hier betere ondersteuning voor komt in de toekomst.

Een ode aan de serie

Als je bekend bent met de strips kom je er spelenderwijs achter dat het spel met ongelofelijk veel respect voor de serie is gemaakt. Zo zijn er verwijzingen naar personages uit de strips en komen sommige aanvallen rechtstreeks uit de strips. Ook locaties uit het verhaal zijn nu vormgegeven tot de winkels. De grafische stijl is ook een ode aan de Scott Pilgrim strips. Het spel kent in feite een pixelated versie van dezelfde stijl die je in de strips ziet; dit is perfect uitgevoerd. De grafische pracht is ook te zien aan de vloeiende bewegingen van de personages en de gebruikte kleuren. Alles oogt levendig en je waant je in het verhaal van de stripboeken.

De muziek is daarbij nog een hoogtepunt. De soundtrack is verzorgd door Anamanaguchi, een chiptune band die gebruik maakt van NES en Game Boy-hardware om muziek te maken. De muziek zorgt voor de juiste sfeer en er had geen andere muziek passender kunnen zijn voor dit spel.

Conclusie

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition is één van de beste beat ‘em ups die verkrijgbaar is voor de Nintendo Switch. Voor de zachte prijs van slechts €14,99 kan je dit spel eigenlijk niet laten liggen. Ben je fan van het genre, de strips van Scott Pilgrim, of zoek je nog een toffe game om samen met vrienden te spelen, dan is dit toch echt een aanrader.

Eindcijfer: 9,2