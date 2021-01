[Review] Ping Redux

Is deze stuitergame leuker dan een echte stuiterbal?

Het pingpong-puzzelspel Ping Redux is een spel met een enorm simpel concept, maar dat zegt niet altijd alles. Heeft Nami Tentou een goede game uitgebracht? Je leest het hier.

Allereerst is de besturing is enorm simpel, je gebruikt namelijk maar twee knoppen en een joystick. Dit zijn namelijk de A-knop om te schieten en de X-knop om het level te resetten. De joystick gebruik je om te richten en te bepalen hoe snel je blokje gaat. Erg simpel en iedereen zal het ook kunnen begrijpen, maar er zijn helaas ook een aantal minpunten die ik later in de review nog eens zal benoemen.

Vreemde moeilijkheidsgraad

De levels zijn helaas redelijk slecht opgezet. Afgezien van de “eindbaasgevechten” is het allemaal een beetje meer van hetzelfde met een moeilijkheidsgraad die bijna meer op en neer stuitert dan jouw blokje. Ik heb niets tegen moeilijke spellen, maar als ik het ene level in één keer het haal, er het volgende level tien minuten over doe en het derde level weer in één keer haal, dan klopt het niet helemaal.

Onhandige besturing

Dat het spel zo heen en weer stuitert qua moeilijkheid is niet omdat de mechanics opeens zoveel moeilijker worden, het heeft onder andere te maken met de besturing. Helaas is de besturing niet heel erg handig in Ping Redux. Om te beginnen is het richten niet even handig, je kunt namelijk makkelijk een paar graden afwijken, wat je hele ronde verpest. Het blokje kan namelijk 360 graden rondgestuurd worden en stuitert met dezelfde hoek als dat die binnenkomt (a.k.a. de spiegelnet voor de natuurkundeliefhebbers). Omdat alles blokkerig is, zal die hier ook niet van afwijken, wat ervoor zorgt dat je heel precies moet gaan kijken, en daar is een controller gewoon niet goed genoeg voor.

Daarnaast wordt de optie van de snelheid bepalen niet genoemd in het spel. Dit zorgt voor een late gewaarwording van extra mogelijkheden. Doordat je zoiets mist zul je soms ook levels niet halen op basis van een milliseconde omdat je dan net wel of net niet tegen een bewegend blokje knalt.

Audiovisueel

In een uurtje was ik door de helft van het spel heen en met een aantal levels heb ik echt wel een tijdje vastgezeten. Dus echt veel speelplezier zul je niet uit dit spel halen. Voor de grafische stijl hoef je het natuurlijk ook niet te doen, aangezien het spel gaat voor een stijl met weinig polygonen en een klassieke 80’s look. Het enige echt goede in het spel was de soundtrack die voor techno-fans een must is om eens te beluisteren.

Conclusie

Hoewel vijf euro een erg laag bedrag is, zou ik persoonlijk dit spel er niet voor hebben gekocht. Het spel heeft een enorme wisseling tussen moeilijk en makkelijk en iets te vaak hangt het net af van een hoek van één graad en een timing van één milliseconde of je het level haalt of niet.

Cijfer: 5.0