Corpse Party: Blood Covered Repeated Fear komt volgende maand uit op de Switch in Japan

Het begin van de Sachiko Ever After vloek is begonnen...

Corpse Party: Blood Covered Repeated Fear is een remake van het originele eerste deel van de Corpse Party reeks. In dit deel wordt de vloek van de ”Sachiko Ever After” losgelaten op een dood normale klas.

Op een avond voert een klas de ”Sachiko Ever After” uit, waarbij je met een groep één papieren poppetje uit elkaar trekt. De geruchten gaan dat als je deze actie uitvoert, je altijd vrienden zult blijven.

Helaas gaat het al snel mis en verdwijnen de klasgenoten stuk voor stuk in een groot gapend gat in de vloer. Als ze wakker worden bevinden ze zich in een oud verlaten school die vol zit met geesten.

Waar zijn ze? Waarom zijn ze daar? Allemaal vragen die door hun hoofd spoken terwijl de bloeddorstige geesten een nieuw slachtoffer zoeken.

Corpse Party komt op 18 februari uit voor de Switch in Japan als een digitale download. Er is nog geen nieuws over een lokalisatie van deze port, maar omdat alle andere titels wel gelokaliseerd zijn is het logisch dat deze in de toekomst ook gelokaliseerd wordt.

Heb jij ooit al eens van Corpse Party gehoord? Laat het ons weten in de reacties! Ik heb zelf de hele serie gespeeld en ik moet zeggen dat het een absolute aanrader is voor de horror én mysterie fans onder ons.