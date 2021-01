TOHU komt later deze maand naar de Nintendo Switch

Ga op avontuur in een betoverende wereld vol met visplaneten.

Ongeveer vier maanden geleden werd er door uitgever The Irregular Corporation aangekondigd dat TOHU naar de Nintendo Switch ging komen. Inmiddels hoeven we nog maar anderhalve week te wachten tot we aan de slag kunnen gaan met dit puzzel-avonturenspel. Op 28 januari verschijnt TOHU namelijk op de Nintendo eShop. De titel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank, maar is nu tijdelijk te koop voor €11,69 in de voorbestelling.

In TOHU ga je als klein, maar mysterieus meisje op avontuur in een betoverende wereld vol met gekke en prachtige visplaneten. Je verkent sfeervolle locaties, maakt kennis met verschillende personages, lost allemaal ingewikkelde puzzels op en dat allemaal met prachtige muziek van componist Christopher Larkin. Lukt het jou om de machine te repareren die is kapot is gemaakt door een vreemd wezen en uiteindelijk weer veilig terug naar huis te gaan?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.