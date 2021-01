[Review] WRITHE

Weet deze retro arcade shooter ons te overtuigen?

Fans van klassieke arcade shooters kunnen op de Nintendo Switch aan de slag met een nieuwe game: WRITHE. De opzet is simpel en de game is alles behalve groot. Toch kan de veelal verslavende gameplay dit zomaar tot een aanrader maken!

Thailand in de greep van… wormen

WRITHE is een first-person shooter en vertelt het verhaal van een gebeurtenis in Thailand uit de jaren ’70. Het is de periode van een enorme ramp waarbij grote hoeveelheden sagowormen de bewoners van Bangkok overspoelen en aanvallen. Het is uiteraard aan jou om deze invasie tot een einde te brengen en Thailand weer veilig te stellen. Echter wordt dit verhaal niet aan de hand van filmpjes vertelt; je komt erachter door te beginnen met de optie ‘museum’ in het menu. Hier loop je als het ware door een museum over deze heftige gebeurtenissen heen. Door de bezienswaardigheden te bekijken, waaronder de gevreesde wormen, kom je erachter wat er is gebeurd. Eigenlijk is het best een originele manier om het verhaal te vertellen. Doordat je in het museum ook handige tips kan krijgen, is het zeker de moeite waard een kijkje te nemen.

Simpel maar verslavend

De gameplay van WRITHE is eigenlijk bizar simpel, en de game is ook vrij klein qua omvang. In totaal zijn er drie verschillende stages welke je naar keuze kunt gaan spelen. Je kiest een stage en vervolgens word je met twee wapens in het gebied gegooid. Je raadt het al, er komen al vrij snel grote hoeveelheden vijandjes (wormen) op je af. Aan jou de simpele doch extreem lastige taak om zo lang mogelijk in leven te blijven. Weet je het lang genoeg vol te houden? Dan verdien je een plekje op de online leaderboard.

Dat klinkt misschien wel erg simpel. Het leuke aan WRITHE is de hoge mate van ‘ik wil nog een keer spelen’. Zeker in het begin zul je na 30 seconden wel dood zijn. Door tips te gebruiken, de gameplay te leren kennen en te oefenen zul je echter merken dat je het steeds langer vol gaat houden. Doordat je duidelijk merkt steeds beter te worden, was bij mij de drang erg aanwezig om het nog eens te proberen en zo langer te overleven. De online leaderboards helpen hier aanzienlijk mee. De drie stages zijn weliswaar beperkt; ze zijn wel alle drie verschillend genoeg. Daarnaast staat er gratis DLC op de planning voor in de toekomst. Doordat je de levels goed moet leren kennen om echt ver te komen, is het niet per sé erg dat er nog maar drie stages zijn.

Besturing

Bij een simpele game past natuurlijk ook simpele besturing. Dat is ook precies wat WRITHE heeft. Met de twee schouderknoppen kun je de twee wapens gebruiken, en verder loop je en spring je. Uitleg krijg je niet, maar alles spreekt voor zich. Wel opvallend is het gebruik van de + toets op de Switch. Druk je die in, dan geef je op en is je game voorbij. Mij is niet duidelijk of dit zo bedoeld is of een bug is. Als het zo is bedoeld, dan was het wel handig dat ergens aan de speler te melden.

Audiovisueel

WRITHE oogt niet heel bijzonder maar dat wil het ook niet doen. De game streeft een retro-look na en slaagt daar in. De game deed me qua graphics nog het meeste denken aan de Dreamcast-shooters van eind jaren ’90. WRITHE loopt overigens wel zeer soepel, ook als er veel vijanden tegelijk in beeld zijn. Op het gebied van geluid weet de game niet enorm uit te blinken, al doet de muziek verder wel zijn ding en valt er weinig op aan te merken.

Conclusie

Ja, de review van WRITHE is kort. Toch valt er eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen. De opzet is simpel maar verslavend. Natuurlijk kan ik gaan zeuren over gebrek aan online gameplay of bewegingsbesturing, maar het spel kost nog geen 9 euro. Wat mij betreft een game om zeker een kans te geven wanneer je van een ouderwets potje knallen houdt.

Eindcijfer: 7,1