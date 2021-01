Zijwaartse platform-actie in een 16-bit sausje. Weet Golden Force te overtuigen? Je leest het in onze review!

Golden Force is een platform-actie game uit het brein van Storybird Games. Het spel is gegoten in een 16-bit sausje. De koning der demonen heeft zijn zinnen gezet op het paradijselijke Muscle Island. Zijn leger is het eiland binnengevallen, en de lokale bevolking heeft daaronder te lijden. De huurlingen van de gevreesde Golden Force hebben als nieuwe opdracht de koning te verslaan en het goud te heroveren. Hoe is dit avontuur ons bevallen? Je leest het in deze review.

Kies je karakter

In Golden Force heb je de beschikking over 4 verschillende karakters. Je kunt kiezen uit de blonde Gutz die tegenstanders te lijf gaat met zijn zwaard, de exotische Spina met haar sabels (denk aan Shantae), De groene Drago met zijn grote bijl of de oude Elder die liever vijanden tot moes ramt met zijn mechanische armen. Met de verschillende karakters komt ook meteen een nadeel bovendrijven. Er zit namelijk nauwelijks verschil tussen de karakters qua besturing. In soortgelijke games zou de grote Drago met zijn bijl bijvoorbeeld krachtiger slagen uitdelen, ten koste van snelheid. De atletische Spina zou juist weer sneller kunnen zijn maar minder kracht hebben. Helaas maakt het dus niet uit welk personage je kiest om mee te spelen, ze springen allemaal even hoog en delen allen net zoveel schade uit.

Je karakter zal een aantal aanvallen in zijn of haar arsenaal hebben. Zo is er de standaardaanval, welke door herhaaldelijk in te drukken is om te zetten in diverse combo-aanvallen. Deze aanval is ook op te laden, waarna je vijanden letterlijk kan wegschieten over het scherm. Ook is er de dash-aanval. Deze zal je ruimschoots gebruiken om hogerop te komen of vijanden snel de baas te zijn. Bij het gebruik van de aanvallen valt meteen op dat het spel een heerlijke hit-detectie kent. De slagen die je uitdeelt voelen daadwerkelijk aan als schadelijke klappen. De vijanden vergaan vervolgens tot muntjes die je verzamelt. Het spel zou wat dat betreft niet hebben misstaan in vroegere arcadehallen.

Pittige bazen

Zodra je je eerste stappen zet in de game wordt je al gauw tegenover de eerste baas gezet, een gigantische octopus. Deze introductie is kenmerkend voor het verdere verloop van het spel. De opzet is namelijk zo dat je telkens een aantal levels moet doorkruisen, waarna je tegen een baas zal strijden. Met gigantische health bars en meerdere vormen zijn deze boss-fights een ware lust om te spelen. Ook al kent elke baas een bepaald patroon, er zit genoeg afwisseling in om het ouderwets pittig te maken.

Hoewel het spel in een uur of 5 uit te spelen is, is er nog genoeg content toegevoegd om het spel langer interessant te houden. Ten eerste zijn er de aspecten tijden het spelen waar je op moet letten wil je het spel 100% compleet uitspelen. Na elk level krijg je een score die bepaald wordt door hoe lang je doet over een level of hoe hoog je aanvalscombo’s waren. Ten tweede kent elk level ook nog 3 grote gouden munten en 1 schelp om te verzamelen. Deze munten en schelp zijn vaak goed verborgen, waardoor je elk level tot het laatste hoekje zal moeten uitkammen. Ten slotte kent het spel nog een lokale co-op modus, waarbij je gezamenlijk de vijanden mag trotseren. De co-op modus heb ik niet kunnen uittesten, maar het is logisch dat de toevoeging hiervan de replaywaarde flink verhoogd.

16-bit pareltje

Grafisch gezien weet Storybird Games met Golden Force precies het 16-bit gevoel uit het SNES-tijdperk terug te brengen. De sprites van de hoofdpersonages en de vijanden zien er goed uit. De bazen die je tegen zult komen zijn memorabel, zowel qua ontwerp als het baasgevecht op zich. Achtergronden zijn mooi geanimeerd en de gebruikte kleuren spatten van je scherm af. De grafische pracht heeft tijdens mijn speelbeurt wel een aantal keer beroep gedaan op de rekenkracht van mijn Switch (Lite), waarbij het beeld af en toe kon haperen.

Qua geluid weet het spel de illusie hoog te houden een game te spelen uit de betere dagen van de SNES. De bit-muziek giert in hoog tempo uit de Switch en geeft de juiste sfeer voor de verschillende situaties waar je in terecht komt. Ook de geluidseffecten van de aanvallen zijn passend en dragen bij aan een vloeiende spelervaring.

Conclusie

Tussen de moderne retro-platformers is Golden Force een pareltje te noemen. Ook al heeft het spel nog zijn gebreken, hier is met gemak op voort te borduren en te verbeteren in een eventueel vervolg. Wat mij betreft is de reguliere prijs van €19,99 voor Golden Force in de eShop het maximale wat je zal moeten betalen. Dit neemt niet weg dat het een aanrader blijft voor de (retro)gamer die wel van een beetje uitdaging houd.

Eindcijfer: 7,8