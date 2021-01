Game.de onthult grote verkoopcijfers van verschillende Nintendo games in Duitsland

Animal Crossing: New Horizons heeft maar liefst 1 miljoen kopieën verkocht in Duitsland alleen!

Game.de heeft in een artikel de verkoopcijfers van verschillende recente Nintendo titels. Een titel die er uit springt is een game die iedereen wel kent: Animal Crossing! Alleen al in Duitsland heeft Animal Crossing: New Horizons 1 miljoen kopieën verkocht.

Naast Animal Crossing: New Horizons zijn er nog een paar andere titels die een applausje verdienen. Hyrule Warriors: Age of Calamity, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics en Just Dance 2021 hebben in Duitsland 100.000 kopieën verkocht.

Let er wel op dat de cijfers van Just Dance 2021 een verzameling is van de verkoopcijfers van alle verkochte kopieën op alle consoles.

