Producent van Bravely Default II bespreekt verdere verbeteringen die zijn toegepast dankzij de feedback van de spelers

Bravely Default II heeft al een hele tijd een speelbare demo in de eShop staan. De producent hoopt met deze demo genoeg feedback van de spelers te krijgen en waar nodig dingen te verbeteren. Er is al aardig wat feedback verzamelt en als reactie hierop heeft de producten eerder al een video uitgebracht waarin deze punten geadresseerd worden. De eerste feedback video kun je hieronder bekijken:

Na alle punten die in deze video zijn behandeld, zijn er nog enkele punten die niet in de video zijn besproken. Deze besprak de producten, Masashi Takahashi, alsnog in een interview met Famitsu. Hierin had hij het volgende te zeggen:

Vertaling door: Joey Habets van DailyNintendo.

Engelse vertaling van: NintendoEverything.

De lijst aan dingen die zijn veranderd is eindeloos. Om het kort samen te vatten: We hebben de camera in dungeons iets meer naar achter getrokken. Wat we hiermee bedoelen is dat de speler vaak de weg in dungeons kwijt raakte omdat de camera te dicht op de speler stond. Verder was er nog een probleem dat spelers te vaak werden benaderd door monsters die niet op het scherm verschenen. Het groter maken van het zicht van de speler zou dit probleem moeten oplossen.

Verder hebben we de icoontjes van de karakters in het algemene menu en het winkel menu opgeschoond. We hebben hierbij niet modellen aangepast maar we hebben wat schaduw effecten aangepast zodat het er beter uit zag. Verder hebben we een functie toegevoegd waarmee je je uitrusting kunt vergelijken met andere uitrustingen. Dit is een functie die eigenlijk in de (eerste) demo had moeten zitten maar we hadden niet genoeg tijd om deze tijdig te implementeren.

Ik schaamde me als ik mezelf betrapte op hoeveel ik mijn excuses aanbood als ik de antwoorden op het feedback formulier las. Toch bied me die gedachte en de feedback ook weer wat rust. Dan weet ik op zijn minst dat het product de goede koers aan het varen is naar het einddoel.