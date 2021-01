IO Interactive, ontwikkelaar van Hitman 3, brengt behind-the-scenes video uit

IO Interactive geeft de spelers een speciaal voorproefje.

Om wat inzicht te bieden aan spelers die zitten te wachten op de conclusie van de trilogie van Hitman, heeft IO Interactive een video genaamd ”Shaping the narrative” uitgebracht. In deze video wordt er besproken over wat de fans kunnen verwachten in Hitman 3. Daarnaast zal de video inzicht geven over wat er zich achter de schermen afspeelde tijdens de ontwikkeling van het spel. Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Is het spel heel anders ontwikkeld dan de andere twee delen? Antwoorden op deze vragen en meer vindt je in onderstaande video:

In Hitman 3 speel je als een kale man die maar al te graag mensen omlegt voor geld of goederen. Zo val je verschillende gebieden binnen, ga je undercover om niet op te vallen en vermoord je het doelwit op een zeer… creatieve wijze. Het zijn in ieder geval geen spellen waar je je zomaar een weg door je missie heen knalt.

Nog drie daagjes wachten, want Hitman 3 – Cloud edition komt op 20 januari 2021 uit voor alle platformen. Ga jij hem halen?