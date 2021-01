[Gerucht] Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville “Complete Edition” komt naar Switch

Alle planten verzamelen!

Er was al het gerucht dat Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville op weg was om uit te komen voor de Nintendo Switch. Jeff Grubb van GamesBeat heeft dit in het verleden vermeld, naast andere geruchten van games die sindsdien zijn uitgekomen of officieel bevestigd zijn.

Nu Gamewinkel Gamefly het spel op hun site heeft neergezet, lijkt het gerucht steeds meer uit te komen. In het verleden heeft Gamefly namelijk ook al info van spellen op hun site gezet, voordat ze officieel werden aangekondigd. Op de site is te zien dat Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville “Complete Edition” op 19 maart 2021 uitkomt. Er is echter nog geen officieel bericht van EA.