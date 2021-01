Citizens Unite! Earth x Space opent fysieke pre-orders

Attentie fysieke verzamelaars!

Citizens Unite! Earth x Space komt later deze maand uit en zal twee spellen bevatten: Citizens of Earth en Citizens of Space. Helaas komt er in het Westen geen fysieke versie, dit artikel is dus voor de mensen die graag fysieke versies importeren.

De fysieke versie komt wél alleen in Azië uit, het goeie nieuws is dat de Engelse taal wel ondersteund is. Dus ben je een fysieke collector die alles fysiek wilt hebben? Dan kun je de fysieke versie van Citizens Unite! Earth x Space hier pre-orderen.

Je kunt Citizens Unite! Earth x Space vanaf 28 januari 2021 in de eShop (of fysiek) spelen.

Ben je benieuwd hoe het spel eruit ziet? Dan kun je hieronder een trailer bekijken:

Zie jij door welke klassieker deze titel geïnspireerd is? Laat het ons weten in de reacties!