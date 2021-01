Nieuwe release datum Rogue Heroes: Ruins of Tasos + demo

De game komt eind volgende maand naar de Switch

Het is een lange tijd stil gebleven rond Rogue Heroes: Ruins of Tasos. Afgelopen voorjaar schreven we er nog over, waarbij een release datum genoemd werd van zomer 2020. Dat is hem helaas niet geworden, maar wanneer de game dan wel naar de Switch zou komen bleef lang onduidelijk. Daar is nu verandering in gekomen. Team17 and Heliocentric Studios hebben vandaag bevestigd dat de game op 23 februari naar de Switch komt. Dat niet alleen, ook is er nu een demo te downloaden, waarin je geintroduceert wordt in de mytische wereld en de eerste van de vele procedurally-generated dungeons. De demo ondersteund multiplayer.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos is een actie RPG die je alleen of met andere kunt spelen, tot op 4 spelers. Naast het verkennen van de dungeons zul je het dorp Intori kunnen opbouwen, welke voor bonussen tijdens het spelen zorgt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een blacksmith die je wapens verbeterd en een kliniek die je healt. Hieronder kun je een trailer bekijken.