Nieuwe details bekend over Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Door Fury Bowser te verslaan kan je nieuwe eilanden vrijspelen!

Eerder waren er al details bekend gemaakt over de Bowser’s Fury-modus. Nu is Nintendo met nog meer informatie naar buiten gekomen over deze modus en hoe het nieuwe eilanden kan ontgrendelen. De informatie werd bekend gemaakt op de website van Nintendo UK.

Er is iets geks met Bowser gebeurd, een mysterieuze zwarte blubber heeft hem overgenomen. Door die zwarte blubber is Bowser nu een gigantisch monster die alles wil vernietigen. Het is de taak van Mario om naar verschillende eilanden te reizen en Cat Shines te verzamelen. Deze Cat Shines zijn nodig om de Fury Bowser te stoppen.

Bowser’s zoon Bowser Jr. wil maar al te graag zijn vader redden. Om dit te doen werkt hij samen met zijn grootste vijand: Mario. De twee gaan samen op pad en Bowser Jr. helpt Mario door al zijn bewegingen te kopiëren, vijanden te verslaan en door power-ups te vinden. Het is ook mogelijk om een Joy-Con aan een van je vrienden te geven en samen te spelen.

Als het weer plots omslaat van zonnig naar stormbui is het tijd voor het grote gevecht met Fury Bowser. Hij verschijnt door meteoren op je neer te laten regenen. Alle hoop is nog niet verloren, want als je vijf Cat Shines hebt verzameld op een eiland kun je de kracht van de Giga Bel activeren. Deze bel transformeert Mario in een gigantische Kat Mario. Nu is hij even groot als Bowser en kan er eerlijk gevochten worden. Zodra je Bowser in je gigantische kattenvorm verslaat verdwijnt hij weer in het water. Hierdoor komen er nieuwe eilanden vrij om te ontdekken.

Ontdek zoveel als je wilt, maar Fury Bowser komt zeker nog terug….