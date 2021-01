Video vergelijkt PS4 en Switch versie Little Nightmares II

Wat zijn de verschillen tussen beide versies?

Youtube kanaal ElAnalistaDeBit heeft vandaag een video online gezet waarin ze de PS4 en de Switch versie van Little Nightmares 2 met elkaar vergelijkt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de Frame rate en resolutie van beide versies. De video kun je hieronder bekijken. Little Nightmares II komt op 11 februari naar beide platformen, op de PC is hij al even te spelen.

Little Nightmares II is een horror game, en het vervolg op deel één. In dit deel krijgt hoofdpersonage Six een nieuw vriendje, Momo. Samen gaan ze het gevaar tegemoet, waarbij ze puzzels oplossen te midden van de meest griezelige omgevingen.

Wij hebben de game via steam al even geprobeerd. Lees hier wat we ervan vonden.