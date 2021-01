Sense: A Cyberpunk Ghost Story krijgt fysieke release

De fysieke versie van Sense: A Cyberpunk Ghost Story is nu voor te bestellen.

Eastasiasoft en Play-Asia hebben de handen ineengeslagen om Sense: A Cyberpunk Ghost Story een fysieke release te geven. Deze maand was het spel verschenen in de Nintendo eShop, maar er is dus al snel een fysieke versie gekomen. Er zal een standaard release komen, maar ook een collectors versie. Hiervan zijn maar 2000 stuks beschikbaar. In de collectorseditie zitten onder andere een collectors box, het spel, een handleiding, een soundtrack en een genummerd certificaat.

In Sense ga je een angstaanjagend avontuur aan. Je speelt als Mei Lin Mak, een Chinese vrouw die leeft in het jaar 2083. Als ze ineens naar een paranormale horror-wereld wordt getrokken moet ze van alles doen om weer terug te kunnen. De belangrijkste taak is om 14 verloren zielen weer terug te vinden. Lukt het jou om ze te vinden en vrij te laten?