[Release Radar] Uitgelichte releases week 3

Komende week kan je weer lekker gamen met deze toffe titels!

Ook in 2021 kan je weer genieten van deze wekelijkse rubriek waarin de leukste games van de komende week uitgelicht worden. We bekijken elk spel aandachtig en zorgen dat de beste releases de aandacht krijgen die ze verdienen. Neem vooral een kijkje en laat ons weten welk spel jij niet wilt missen komende week.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Shing!

Verschijnt op: 21 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Shing! is een gewelddadige en meeslepende beat-em-up, verander in een razendsnelle ninja en vecht tegen allerlei demonen! In Shing! sluit je jezelf aan bij een groep krijgers en ga je op avontuur om het mythische monster te verslaan. Het spel is lokaal met 4 spelers te spelen en heeft verschillende gevechtssystemen om uit te proberen.

Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Grand Prix

Verschijnt op: 22 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Dit pakket bevat twee spellen voor race-fans onder ons! Geniet van zowel Rock ‘ N Racing Off Road en Grand Prix Rock ‘N Racing. Bij het ene spel kan je racen, springen en crashen zoveel je wilt. Bij de andere is het de bedoeling zo snel mogelijk te racen en jouw auto te upgraden tot jouw ultieme race-auto!

The Unexpected Quest

Verschijnt op: 23 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

The Unexpected Quest is een spel waarbij strategie en management centraal staan. Ga op avontuur en doe quests om verder te komen in het spel. Ga op zoek naar schatten, gebruik magie en brouw toverdranken om orde te brengen in de wereld. Sommige mensen zullen je helpen, sommigen hebben juist jouw hulp nodig. Maar kijk uit voor de vijanden! Bouw bruggen en gebouwen en vergroot jouw leefgebied. Dit spel is erg veelzijdig waardoor je je niet zomaar verveelt.