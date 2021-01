[Preview] Persona 5 Strikers

De Phantom Thieves zijn terug in actie!

Toen in 2016 in Japan en 2017 wereldwijd Persona 5 voor het eerst verscheen, was het regelrecht een directe hit. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank en sindsdien heeft het hoofdpersonage Joker vele cross-overs gehad. Eén van de bekendste daarvan is natuurlijk zijn verschijning in Super Smash Bros. Ultimate. Hoewel ik Persona 5 al wel op mijn PlayStation 3 had geïnstalleerd, was zijn toevoeging in Smash de reden om toch eens aan de slag te gaan met de stijlvolle, maar ook erg lange game. Persona 5 Royal, een nieuwe versie met extra content en personages, verscheen vorig jaar, maar dit spel is geen vervolg daarop.

Nu, een aantal jaar later, is er een gloednieuw avontuur met Joker en de rest van de Phantom Thieves. Persona 5 Strikers neemt je weer mee in het fantastische, mooie Tokyo. Hoewel je het spel ook zonder voorkennis kan spelen, lijkt het al een stuk leuker te worden als je de personages en het verhaal al wel kent. Tot nu toe ben ik al referenties tegengekomen naar Persona 5 en de locaties in het Japanse district Shibuya komen je ook bekend voor. Van Sojiro’s café Leblanc tot aan Iwai’s wapenwinkel in de centrale winkelstraat.



Geen zorgen, Morgana is nog steeds aan het simpen!

Zomervakantie!

Hoe heerlijk is het om na de gebeurtenissen van Persona 5 een vakantie te vieren met je beste vrienden. Reden genoeg dus voor Joker om terug te keren naar Shibuya. Daar wachten zijn vrienden op hem en zijn ze druk bezig met het plannen van de trip. Ondertussen is er ook een grote popster in hartje Shibuya, de beeldschone Alice. Na een ontmoeting met haar krijgen Joker en Ryuji haar EMMA-friendcode. EMMA is nu hét populairste social media platform in Japan. Nadat ze de code hebben ingevoerd belanden ze in een ‘Jail’…

Jails

Een nieuw verschijnsel in Persona 5 Strikers zijn de zogehete ‘Jails’. Fans van Persona 5 kunnen zich de ‘Palaces’ vast nog wel herinneren. Jails lijken een beetje op Palaces; ze zijn beiden in de Metaverse en er zijn genoeg shadows te vinden. De manier waarop je vecht is echter anders. Persona 5 Strikers neemt namelijk afstand van de turnbased-gevechten en biedt een Musou-sausje, ook wel bekend als de Warriors-gameplay. Deze manier van gameplay is toch niet helemaal gelijk aan recentere Warrior-games die de Nintendo Switch te bieden heeft. De gevechten zijn dan wel in Musou-stijl, maar dat is ook verder het enige. Persona 5 Strikers behoudt namelijk nog wel de exploratie in zowel binnen als buiten het Metaverse.

Gebruik je omgeving goed!

Tot nu toe ben ik al leuke nieuwe toevoegingen tegengekomen zoals het gedeelte waar Futaba, ookwel Oracle, machines moet hacken. Het is dan de bedoeling om haar veilig te houden en alle golven van shadows te verslaan. Persona’s werken nu ook net wat anders. Ze hebben nog steeds het gevechtssysteem met zwakke en sterke elementen, maar wat nieuw is, is de radiusgrootte van je aanval. Persona 5 is turn-based en dus kan je één of meerderen selecteren. Persona 5 Strikers laat, wanneer je persona’s voldoende aanvallen weten, kiezen tussen de radius. Een kleine oppervlakte kost bijvoorbeeld minder SP dan een grotere.

Het wordt ook gelijk duidelijk wie de Monarch van deze Jail is: Alice Hiiragi. Nadat je een Jail helemaal bent doorkruist, is het tijd om een welbekende calling card te sturen. Zodra je er klaar voor bent om haar te bevechten en je gaat naar de Jail, staat het nostalgische Life Will Change-nummer op je te wachten!

Elke Beauty Thief vecht met een bijl.

Sophie, humanity’s companion

Een nieuw personage in Persona 5 Strikers is Sophia. Tijdens het eerste bezoek ontmoet je deze vrolijke AI. Ze is best bijzonder: in de Metaverse heeft ze een lichaam, maar in de echte wereld zal ze in Jokers telefoon verblijven. Sophia, met als codenaam Sophie, is ook speelbaar; ze lijkt een leuk personage te worden. Daarnaast kan je bij haar AI-programma winkelen met directe levering! Een ander nieuw personage in Persona 5 Strikers is Zenkichi, een onderzoeker die alles ervoor over heeft om zijn doelen te bereiken.

Bonding

Een kenmerkend aspect aan Persona 5 waren de ‘Confidants’, personages waarmee je een bond kon vormen om zo handige snufjes te krijgen. Dat zit er in Persona 5 Strikers niet meer in, wel is er een nieuw systeem voor in de plaats gekomen. Je hebt een bonding-level welke na bepaalde evenementen omhoog gaat. Elk level geeft je nieuwe punten om te besteden. Ik heb er al een paar vrijgespeeld zoals extra HP en SP.

De nieuwe muziek klinkt tot nu toe al erg fijn. Er zijn nieuwe battle themes en remixes op bestaande nummers. Daarnaast keren ook veel oude, prettige liedjes zoals Beneath the Mask en Tokyo Daylight terug.

Voorlopige conclusie

Met ruim negen uur op de teller heb ik de eerste jail weten te doorkruizen. Het lijkt een waardig vervolg te worden op het originele Persona 5. De gameplay lijkt goed in elkaar te zitten en het spel weet tot zover prima stabiel op 30 frames per seconde te draaien op de Nintendo Switch, zélfs als het erg druk is op je scherm. Ik neem in ieder geval de tijd om verder te gaan genieten met mijn favoriete groep tieners.