Moving Out krijgt gratis “Moving In” update

De meubels moeten ook in het nieuwe huis een plekje krijgen!

Afgelopen jaar kwam Moving Out naar de Switch, een chaotische co-op game waarin je huizen leeghaalt om te verhuizen. Vreemd genoeg haalde je alleen maar huizen leeg: de spullen kwamen blijkbaar altijd magisch aan op bestemming. Maar daar komt nu verandering in! Team17, DevM Games, en SMG Studio hebben vandaag namelijk de “Moving in” update aangekondigd, welke een game mode introduceert waarin je helpt meubels IN de huizen te plaatsen!

De update is gratis en komt later dit jaar naar de Switch. Niet alleen zul je vanaf dan in 12 van de bestaande levels de bestelwagen uit moeten pakken, ook zal het mogelijk worden om je personage een ander shirt te geven en krijg je twee nieuwe dance moves. Een trailer voor de nieuwe update is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Benieuwd wat wij van de game vonden? Onze review van Moving Out kun je hier lezen.