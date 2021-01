Hitman 3 – Cloud Version komt volgende week naar de Switch

De kale huurmoordenaar komt volgende week al naar je Switch! Leuk toch?

IO Interactive, ontwikkelaar van Hitman 3, heeft bekendgemaakt dat het spel volgende week uitkomt voor de Nintendo Switch en andere platformen. Het bijzondere aan dit spel is dat het niet op de hardware van de Nintendo Switch loopt, maar in plaats daarvan wordt het naar je console gestreamed.

In Hitman 3 speel je als een kale man die maar al te graag mensen omlegt voor geld of goederen. Zo val je verschillende gebieden binnen, ga je undercover om niet op te vallen en vermoord je het doelwit op een zeer… creatieve wijze. Het zijn in ieder geval geen spellen waar je je zomaar een weg door je missie heen knalt.

Lees de originele aankondiging hier.

Wat vindt jij van Cloud gaming? Is het een reden om een spel wel of niet te halen? Laat het ons weten in de reacties!