Gerucht: Pokémon Diamond en Pearl remakes op komst

Wordt een remake van deze games in februari aangekondigd?

Tijd voor een nieuw gerucht, en dit keer een interessante voor Pokémon-fans. De Spaanse Pokémon website Centro Pokémon beweert namelijk dat Pokémon Diamond en Pearl een remake krijgen op de Nintendo Switch. In februari dit jaar zou de aankondiging moeten volgen en de games zouden later dit jaar moeten verschijnen. Qua stijl zouden de remakes meer in de stijl zijn van de oudere Pokémon-spellen zijn dan die van bijvoorbeeld Pokémon Let’s Go. Centro Pokémon zou de informatie hebben van bronnen die dichtbij The Pokémon Company staan. Centro Pokémon verwijst ook naar de subdomein van Diamond en Pearl op de officiele Pokémon website, al geeft deze momenteel een 403-error.

Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar, en dat gaat in elk geval gevierd worden. Zouden de Pokémon Diamond en Pearl remake hier onderdeel van worden? Vooralsnog is er niets officieel bevestigd, en moeten we de geruchten dus nog met een flinke korrel zout nemen. Pokémon Diamond en Pearl verschenen oorspronkelijk op de Nintendo DS, fans hebben al vaker aangegeven graag een remake te zien.

Zou jij graag een remake van deze games zien komen? Laat het hieronder weten!