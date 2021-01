[Review] Evolution

Sterft jouw soort uit of vergroot je jouw populatie? Lees hier wat wij van het kaartspel Evolution vonden.

Evolution is een kaartspel welke zowel fysiek als digitaal is uitgebracht, uitgever North Star Games heeft de digitale versie voor Nintendo’s hybride console verzorgd. In dit kaartspel passen de spelers continu hun diersoorten elke ronde aan om te proberen genoeg te eten te krijgen. Of de Nintendo Switch-versie goed uitpakt kun je in deze review lezen.

Charles Darwin kan tevreden zijn

In Evolution moet je ervoor zorgen dat jouw populatie van verschillende diersoorten in volle weelde aanwezig is bij de drinkplaats. Dit doe je door kaarten slim in te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld er voor kiezen om jouw populatie carnivoor te maken en jouw tegenstander op te eten, of te zorgen dat je zo snel mogelijk de voedselvoorraad uitput bij de drinkplaats zodat de soorten van jouw tegenstander uitsterven.

Wanneer je het spel start en je de tutorial hebt doorlopen, kan je kiezen voor een lokaal of online spel met anderen. Bij het offline spel kan je kiezen voor AI game, waarbij je steeds tegen moeilijkere computers speelt. Daarnaast kun je nog aan de slag met de campaign, weekly challenge en pass & play.

Gameplay

Wat ontzettend vervelend is, is dat dit spel de pro controller niet ondersteund. Elke keer wanneer ik er klaar voor was om een lekker potje te kaarten, moest ik weer opstaan om mijn Joy-Con te halen.

De basis spreekt allemaal redelijk voor zich, al wordt het al snel een vrij pittig spel waarbij je even goed door moet hebben wat je allemaal kan. Tijdens een ronde moet je de meeste punten verdienen om te winnen, dit doe je door voer te verzamelen, eigenschappen bij een diersoort toe te voegen en door de populatie groter te maken.

Wanneer je start krijg je een aantal kaarten. De eerste kaart die je speelt is het aantal aan voer dat je toe gaat voegen aan de vijver. Je weet natuurlijk niet wat andere spelers doen en dus ook niet wat het totaal aan voer zal zijn. Daarna mag je een soort spelen en de verschillende kaarten gebruiken als eigenschap, populatie of grootte van de soort. De eigenschappen zijn bijvoorbeeld het verzamelen van extra voer. Een andere eigenschap is carnivoor, waardoor je in plaats van het voer in de vijver, soorten van jouw tegenstanders opeet. Verder kan je jezelf wapenen tegen carnivoren door sterker te worden.

De populatie is hoeveel van een bepaalde soort er zijn, let wel op dat er genoeg voer moet zijn voor een hele kudde. Heb jij bij een diersoort 3 dieren staan maar krijgen ze maar 2 voer? Dan verlies je er ééntje. Je kan je kaarten ook gebruiken om een nieuwe diersoort te maken, die andere eigenschappen krijgt. De grootte (body size) van de soort kan je toevoegen wanneer je jezelf wilt wapenen tegen een carnivoor, deze kan namelijk niet jouw dieren eten wanneer deze groter zijn.

Een digitaal bordspel?

Wanneer je dit spel online met andere speelt, kan ik me voorstellen dat het erg leuk is. Bordspellen zijn er bijna altijd voor gemaakt om samen te spelen. Ondanks dat ik me afvraag of je dan niet beter het fysieke spel kan kopen, zijn er toch veel bordspellen op de Nintendo Switch uitgebracht.



De grafische vormgeving viel me erg mee, er komen tekeningen voorbij die erg mooi gemaakt waren en de designs op de kaarten spreken zeker wel aan. Het is ook een spel die ik als bordspellen-fan nog niet kende en anders is dan andere spellen. Het geluid stelt niet echt veel voor, maar ik kan me ook niet voorstellen hoe dat beter had gekund.

Conclusie

Al met al is Evolution een leuk spelletje als je echt op zoek bent naar een bordspel, zonder dat je de standaard Uno of Monopoly wilt spelen. Het speelt lekker weg en de grafische vormgeving is best wel mooi gemaakt. Het is mogelijk om tegen de computer (of meerdere spelers) te spelen of een potje online te doen en dat kan nog voor best wat uurtjes vermaak zorgen.

Eindcijfer: 7